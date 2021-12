Un voucher per favorire i giovani camionisti nelle spese per la patente: un emendamento riformulato alla manovra, concordato tra maggioranza e governo, prevede che un contributo all'80% con un tetto fissato a 2500 euro dell'importo per le patenti e le abilitazioni professioni tra il primo aprile del prossimo anno e la fine del 2026. Lo stanziamento è pari a 6 milioni nel 2022 e 5 milioni all'anno dal 2023 al 2026.