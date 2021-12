Jelinek (Mercedes), servono incentivi per acquisto auto elettriche

In Italia per rinnovare il parco auto circolante verso l'elettrico "mancano soprattutto gli incentivi.

In altri Paesi europei, penso ad esempio all'Austria, se un cliente acquista una auto elettrica ha un bonus di circa 40% rispetto allo stesso modello con motore endotermico. E questo fa sì che ci sia una spinta concreta verso la mobilità elettrica".

Lo ha affermato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes Benz Italia parlando della mobilità elettrica in Italia.

"Anche gli investimenti privati giocano un ruolo chiave sulla rete delle infrastrutture, quella per intenderci delle colonnine di ricarica. Sono fiducioso - ha detto Jelinek - che quando avremo una crescita considerevole delle auto elettriche, di pari passo ci sia anche una rete più capillare dei punti ricarica. E magari anche una minore burocrazia nel rilasciare i permessi di installazione".

Ma secondo Jelinek nei prossimi anni uno dei punti fondamentali sarà quello dello svecchiamento del parco auto circolante nel nostro Paese. "In Italia abbiamo pochi programmi per abbattere il parco auto circolante di vetture stravecchie che sono circa 20 milioni. Sto parlando delle auto euro 4 e quelle precedenti. Sono auto più inquinanti e con dotazioni di sicurezza ormai superate. Quindi anche se in futuro avremo tante auto elettriche, ma ci saranno ancora queste auto in circolazione non avremo risolto nulla". Secondo Jelinek è quindi necessario che il governo trovi delle soluzioni per far rottamare queste auto con degli incentivi per l'acquisto di auto usate euro 6.