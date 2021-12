Ferrari: Boari, Leiters e Regazzoni lasciano azienda

La Ferrari vara un nuovo assetto organizzativo, "coerente con i suoi obiettivi strategici di esclusività, eccellenza e sostenibilità". Tre membri del Senior Management Team termineranno la loro collaborazione con Ferrari per perseguire nuove opportunità: Nicola Boari, chief brand diversification officer, Michael Leiters, chief technology officer, e Vincenzo Regazzoni, chief manufacturing officer.

"Il mio sentito ringraziamento va a Michael, Nicola e Vincenzo per il grande contributo che nel corso degli anni hanno dato alla leadership e alla crescita della Ferrari. Grazie anche al loro impegno siamo pronti a cogliere le molte, nuove opportunità di fronte a noi mentre costruiamo la prossima era della nostra straordinaria società", commenta il ceo Benedetto Vigna.

La nuova struttura - sottolinea la nota - favorirà ulteriormente l'innovazione, ottimizzerà i processi e accrescerà la collaborazione sia interna che con i partner. Sarà basata sulla promozione di talenti interni e sull'inserimento selezionato di nuove competenze, che sono state tutte identificate e che entreranno in società a partire da gennaio 2022.