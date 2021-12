Pininfarina vince premio Companybest 2021

La più grande giuria automobilistica indipendente d'Europa Auotobest ha assegnato a Pininfarina il premio "Companybest 2021". I giornalisti di oltre 30 Paesi hanno riconosciuto gli straordinari risultati conseguiti da Pininfarina negli ultimi anni, che hanno consentito di "riportare il mito italiano in espansione".

"Siamo molto orgogliosi di questo premio che riconosce i nostri risultati e conferma che siamo un punto di riferimento internazionale per il mondo automobilistico", ha affermato Silvio Angori, ad di Pininfarina. "Il premio testimonia il duro lavoro e la passione del nostro team, la nostra resilienza alle difficoltà e alle nuove sfide e, soprattutto, la nostra volontà di evolvere costantemente per offrire ai nostri clienti servizi e prodotti di design avanzati".

Data e luogo in cui si svolgerà la ventunesima edizione degli Autobest Awards verranno annunciati nei prossimi mesi. Per Autobest "la sicurezza degli ospiti e dei membri della giuria è di fondamentale importanza. Pertanto, verrà monitorato lo sviluppo della situazione pandemica in Europa". La giuria internazionale di Autobest assegna i premi in un paese diverso.

Il precedente Gala Autobest si è tenuto a Barcellona.