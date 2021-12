Mr.Bean, in vendita Aston Martin Vantage dell'attore

Lontano dagli schermi, Mr.Bean non guida solo la sua verde utilitaria malridotta, ma potenti auto, anche da corsa, come l'Aston Martin V8 Vantage Zagato della sua collezione e ora in vendita. L'auto è una delle tante dai nomi e dai 'valori' importanti ad essere passate nel garage dell'attore britannico, reso celebre dal personaggio di Mr.Bean. L'Aston Martin V8 Vantage Zagato del 1986, è stata da poco inserita nella lista di un'asta da Dylan Miles nel Regno Unito e non è solo il suo ex proprietario che rende il modello speciale.

Dello specifico modello, infatti solo 52 esemplari dal design tutto italiano sono stati costruiti tra il 1986 e il 1990. La vettura di Atkinson, noto appassionato di auto, è stata anche convertita in versione racing dal reparto auto d'epoca di Aston Martin Works. Il motore, un 5,3 litri V-8, è stato aggiornato in particolare al capitolo iniezione e scarico. Queste modifiche hanno aumentato la potenza del motore a 482 CV.

Non solo il motore è stato 'ritoccato', però, visto che l'intera auto è stata spogliata di tutte le parti superflue, sostituite da componenti in fibra, per abbattere il peso complessivo dell'auto. Altre modifiche includono nuove sospensioni specifiche per le gare, oltre ad un sistema frenante in puro stile racing. Pare che Atkinson avrebbe guidato l'auto per un decennio, incappando anche un incidente del 2001, dal quale sia la macchina che l'attore sono usciti relativamente indenni.