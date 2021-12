Francobollo per Barsanti, tra inventori del motore a scoppio

Un francobollo speciale, un video, un convegno e anche l'intitolazione di un chiostro a Pietrasanta (Lucca) per i 200 anni dalla nascita di Eugenio Barsanti, nato nella cittadina versiliese nel 1821 e inventore, insieme a Felice Matteucci, del motore a scoppio.

Sono gli appuntamenti in programma il 17 dicembre presso il Museo nazionale dell'automobile di Torino. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al turismo e cultura del Comune di Pietrasanta, dove ha sede un museo intitolato a Barsanti, in collaborazione con Bosch, spiega una nota, e prevede una serie di iniziative nell'ambito del ricco calendario di celebrazioni scandito dalla consegna del 20mo premio internazionale Barsanti e Matteucci ad Alberto Bombassei, fondatore e presidente di Brembo e dall'intitolazione del giardino del Chiostro di S.

Agostino a Pietrasanta. Presente il sindaco Alberto Stefano Giovannetti. "Padre Eugenio Barsanti è un cittadino illustre della nostra città ed un grande inventore del nostro tempo - spiega Giovannetti - La sua figura, e l'invenzione del primo motore a combustione funzionante, non sono state ancora sufficientemente esaltate, promosse e valorizzate. Eppure la sua scoperta ha cambiato le nostre vite. E' stato un gigante al pari di Edison, Marconi e pochi altri. Al Museo dell'automobile lo ricorderemo a tutto il mondo". Nell'occasione sarà presentato un video realizzato per il Comune di Pietrasanta e nel pomeriggio si terrà l'annullo filatelico con bollo speciale a cura di Poste Italiane, richiesto dall'assessorato al turismo e cultura di Pietrasanta.