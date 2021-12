Volvo Cars, attacco hacker al sistema informatico azienda

Volvo Cars ha denunciato un attacco hacker al proprio sistema informatico che ha permesso l'accesso ad un'area riservata dove erano archiviati i dati del settore di ricerca e sviluppo. Persone non autorizzate hanno avuto accesso ai dati di Volvo Cars. Senza approfondire i dettagli, Volvo ha affermato che indagini interne indicano che questa 'breccia' nella sicurezza informatica potrebbe avere un impatto sul lavoro del dipartimento R&D. Le autorità responsabili sono state informate del caso.

Dopo aver notato l'accesso non autorizzato l'azienda ha immediatamente preso adeguate contromisure, cosa che ha impedito l'accesso ad altri dati aziendali. Oltre agli organi di polizia anche Volvo sta indagando sulla questione internamente utilizzando, secondo l'annuncio, anche specialisti del settore. Al momento, precisa la Casa svedese, non ci sono prove che i dati dei clienti siano stati sottratti durante l'attacco o che la sicurezza dei veicoli dei clienti sia stata compromessa.