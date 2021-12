Max Verstappen, nel garage Aston Martin, Ferrari e Mercedes

Anche se le sue entrate nel 2021 sono state di gran lunga inferiori a quelle del rivale Louis Hamilton (16 milioni di euro contro 285) il neo campione del mondo di Formula Uno Max Verstappen è riuscito a mettere insieme - sfruttando che i suoi rapporti di lavoro - una collezione di auto davvero importante, che comprende molte Aston Martin (lo sponsor della Red Bull) ma anche Ferrari, Mercedes, Porsche e Renault.

Proprio grazie all'accordo tra Red Bull e Aston Martin, Verstappen ha avuto accesso ad alcune delle più importanti sportive costruite a Gaydon, tra cui una bellissima DB11 (la versione legale della DB10 di James Bond) poi sostituita - riferisce il sito specializzato RacingNews365 - dalla Vantage, a sua volta scambiata con la super veloce DBS Superleggera. Max ha anche un'Aston Martin DBS Superleggera nel suo garage nel Principato di Monaco, ma questo modello non sembra appassiona Verstappen perché il contachilometri ha raggiunto a malapena quota 2.000 prima che il campione olandese la rispedisse iin fabbrica. Il pezzo forte della sua collezione è comunque la Valkyrie la hypercar nata da un progetto di Aston Martin e Red Bull. Sebbene Max Verstappen guidi per la scuderia austriaca da diversi anni, ciò non gli ha impedito di aggiungere una Ferrari alla sua collezione personale. Secondo quanto risulta ha acquistato nel giugno dello scorso anno una Ferrari Monza SP2, pagata 1,6 milioni di euro, Nel suo garage affianca un'altra auto del Cavallino, una fiammante 488 Pista.

Ci sono anche - ricordo del suo periodo di collaborazione con Renault - una Clio RS, omaggio dell'azienda, e una splendida RS 01 con motore V6 biturbo a 24 valvole 3.8 da 550 Cv. L'argentea Porsche 911 GT3 RS ha poi un valore tutto particolare, perché Max )(all'epoca diciottenne) l'ha acquistata nel 2016 per celebrare la prima vittoria in Formula 1 con la Red Bull al Gran Premio di Spagna, dopo essere stato promosso dalla Toro Rosso.

Come tutti i suoi 'colleghi' anche il neo campione del mondo Verstappen deve affrontare nel corso di una stagione molti spostamenti. I suoi mezzi preferiti sono un jet privato Falcon 900EX (acquistato da Richard Branson) e una Mercedes AMG C63 con motore V8 biturbo da 470 Cv che gli permette di spostarsi in relativo anonimato, nel massimo confort e molto rapidamente.