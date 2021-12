House of Bmw, un nuovo spazio inaugurato a Milano

Si chiama House of Bmw il nuovo spazio inaugurato dalla casa automobilistica tedesca nel centro di Milano. Aperto per la prima volta il 7 dicembre, in occasione della ricorrenza milanese di Sant'Ambrogio, lo spazio è situato nel cuore del Quadrilatero della Moda, in via Verri, angolo via Montenapoleone. La House of Bmw è stata concepita come uno spazio di innovazione e incontro, pensato per valorizzare tutte le anime del brand, dalla tecnologia al valore umano, dal design all'esperienza, con una grande attenzione per sostenibilità e circolarità, elettrificazione e digitale, all'insegna del motto 'From high tech to high touch'.

"La nostra tecnologia, il nostro design, i nostri valori, la bellezza, l'innovazione e il digitale nonché l'approccio sostenibile e circolare - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e ceo di Bmw Italia - incontrano la relazione umana di alto livello in un luogo raffinato, caldo, accogliente e di lusso. È uno spazio innovativo, dove Hi-Tech e Hi-Touch trovano la loro combinazione ideale. Questo è il nostro modo per preparare la strada per la mobilità urbana premium del futuro, di condividere la nostra gamma di veicoli elettrici, partendo dalla Nuova Bmw i4".

House of Bmw è un luogo dove è possibile testare a 360 gradi l'esperienza Bmw. Un unico locale espositivo al piano terra accoglie i visitatori, che al momento possono osservare da vicino la Nuova Bmw i4 e il prototipo CE 04 dal 16 dicembre, che prosegue con una scala con art wall dedicato al manifesto della sostenibilità di Bmw, alle singole storie e ai volti che lo rappresentano. Il primo piano, cuore pulsante dello spazio, è composto da una meeting room attrezzata per videoconferenze e da una spaziosa lounge con cucina, dove è possibile vivere esperienze sensoriali anche grazie alle fragranze dedicate a Bmw dal brand romano Campomarzio70. Alcune suggestioni nel design derivano poi dalle tre installazioni Ace, Comet e Dash realizzate dalla designer milanese Patricia Urquiola in occasione della IAA di Monaco.