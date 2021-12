Ford: Mustang Shelby GT350, all'asta auto di Ken Miles

Torna all'asta la Mustang Shelby GT350 'Ken Miles R-Model' Prototype. Già venduta di recente al prezzo di 3,5 milioni di dollari ad un'asta a Indianapolis, così da attestarsi come la Ford Mustang più costosa mai venduta, il nuovo acquirente ha già deciso di disfarsene, rimettendo sul mercato l'iconica vettura, che questa volta sarà messa all'asta da Mecum nel mese di gennaio.

Questa GT350R ha battuto il record per la Mustang più costosa che era stato stabilito in precedenza dalla Ford Mustang GT del 1968 guidata da Steve McQueen nel film 'Bullitt'.

La cosiddetta 'Mustang Volante', così chiamata per alcuni momenti immortalati nelle foto della sua prima gara in cui letteralmente 'prendeva il volo', questa Shelby Mustang è considerata la più significativa mai realizzata. Leggende dell'automobilismo come Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock, e Jerry Titus, hanno fatto molti chilometri su questa muscle car, contribuendo anche al suo sviluppo. Dopo aver dimostrato il suo valore molte volte su pista, l'auto fu venduta all'ingegnere di Ford Performance Bill Clawson, che staccò un assegno di 4.000 dollari per portarsela a casa.

Più volte, poi, la vettura è stata venduta a piloti che l'hanno riportata nuovamente in pista, fino a quando, terminata la sua 'carriera', passò 14 anni in mostra allo Shelby American Museum di Boulder, in Colorado, nelle condizioni originali. Una volta restaurata, la vettura è riemersa in occasione dell'Amelia Island Concours 2014, dove ha vinto nella sua categoria, accompagnata sul podio da Chuck Cantwell, l'ingegnere del progetto originale.