ASI, veicoli storici da tutelare anche in transizione green

Una tutela del motorismo storico all'interno della strategia di passaggio ad una mobilità sostenibile. E' questa la richiesta di ASI, Automotoclub Storico Italiano, in vista di 'Phase Out 2035' annunciata e confermata dal Cite. "L'addio ai motori a combustione interna a partire dal 2035 - ha commentato Alberto Scuro, Presidente ASI - costituisce un punto di svolta anche per la difesa del motorismo storico, perché sottolinea sempre più l'importanza del lavoro di certificazione e analisi che fanno l'ASI e gli altri enti certificatori per determinare l'interesse storico e collezionistico dei veicoli".

Non basta, secondo il parere di ASI, che un'auto raggiunga una determinata anzianità per essere considerata storica, o che faccia o meno parte di una lista di modelli per essere riconosciuta come tale. "Tutti i veicoli - ha continuato Scuro - hanno infatti diritto di poter essere tutelati come futuri testimoni della nostra storia ma devono essere valutati uno per uno controllando non solo l'anzianità ma specialmente la sua originalità e il suo stato di conservazione. Questo è quello che viene fatto da ASI e dagli enti certificatori quando emettono i CRS che contengono anche una serie di informazioni tecniche sul veicolo" Secondo i responsabili di ASI, la tutela dei veicoli di interesse storico sarebbe fondamentale per il patrimonio motoristico. Riguardo il progetto 2035 l'ASI è favorevole a manovre che riducano l'impatto ambientale dei veicoli. "Allo stesso tempo - hanno fatto sapere dall'associazione - siamo preoccupati per l'impatto che questo stop potrebbe avere sul settore della produzione, che in Italia è trainante per l'intera economia nazionale. I numeri di Anfia, l'associazione nazionale della filiera automobilistica, raccontano di una produzione nazionale passata dai 1,14 milioni del 2017 a 777 mila nel 2020".