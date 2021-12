Bmw Group, concluso Quantum Computing Challenge 2021

Si è conclusa l'edizione 2021 del Bmw Group Quantum Computing Challenge, un 'competizione' riservata ai super-esperti nelle applicazioni del calcolo quantistico. Organizzato in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) l'evento aveva richiamato nello scorso luglio la comunità globale dell'informatica quantistica a sviluppare algoritmi innovativi per quattro specifiche sfide industriali e, successivamente, a testarli nelle reali tecnologie di calcolo quantistico. Valutando il lavoro delle 70 squadre provenienti da tutto il mondo che avevano aderito al Bmw Group Quantum Computing Challenge sono stati ora selezionati i vincitori per ciascuna delle quattro aree. La prima sfida era relativa alle 'Posizioni dei sensori per le funzioni di guida automatizzata' e in questo caso il team vincente è stato quello di Accenture.

Nell'ambito della 'Simulazione delle deformazioni dei materiali' ha invece primeggiato la start-up di calcolo quantistico Qu&Co, che - si legge nella nota - "si è distinta per il suo approccio alla risoluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali nel campo della simulazione numerica". Per l'Ottimizzazione della configurazione dei veicoli di pre-serie' il premio del Challenge Bmw è andato al team 1QBit NTT che ha utilizzato algoritmi ibridi per risolvere problemi di soddisfacibilità in logica proposizionale per l'ottimizzazione della configurazione delle apparecchiature. Infine le 'Analisi di qualità automatizzate' hanno visto distinguersi per il suo approccio, tratto dal campo dell'apprendimento automatico, e utilizzato nel riconoscimento delle immagini nell'area dell'analisi della qualità, Il team di QC Ware. La giuria che ha supervisionato le sfide e ha deciso le squadre vincitrici comprendeva anche professori dell'Università tecnica di Monaco (TUM) e rappresentanti del Bmw Group e di Amazon Web Services.

"Bmw Group è convinto che le tecnologie future come l'informatica quantistica abbiano il potenziale per rendere i nostri prodotti più desiderabili e sostenibili - ha detto Peter Lehnert, vice president Bmw Group Research and New Technologies Digital Car - Siamo riusciti a raggiungere la comunità globale dell'informatica quantistica con il nostro approccio di crowd-innovation e ad entusiasmarli per i casi d'uso automobilistici. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con i vincitori".