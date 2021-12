Porsche: stampa, verso quotazione Borsa con progetto Phoenix

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Si torna a parlare di quotazione in Borsa di Porsche Ag, il marchio sportivo di Stoccarda in seno al gruppo Volkswagen. Lo fa il quotidiano Handelsblatt indicando l'esistenza di un progetto 'Phoenix' che si articolerebbe proprio nell'Ipo di Stoccarda con la successiva cessione di quote in Volkswagen da parte di Porsche Holding, la società controllata dalle famiglie Porsche e Piech che attualmente possiede il 31,4% di Wolfsburg. Immediata la reazione dei titoli in Borsa, con il balzo di Porsche (+2,4%), mentre Volkswagen (-0,31%) procede sotto la parità. (ANSA).