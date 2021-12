Neve in A26 e A7, Polstrada fa da 'safety car'

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Dodici pattuglie della polizia stradale in modalità 'safety car' per scortare gli automobilisti in A26 (Genova - Gravellona Toce) e A7 (Genova - Milano) durante l'abbondante nevicata di metà mattinata. I disagi si sono registrati in A26 da Masone a salire fin dopo Alessandria mentre in A7 a partire da Busalla. In azione sono entrati anche i mezzi anti neve che hanno pulito le carreggiate, mentre i mezzi della polizia hanno accompagnato gli automobilisti a una velocità massima di 20 chilometri orari. La situazione si è normalizzata ma per il pomeriggio è attesa ancora neve. (ANSA).