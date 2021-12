Lamborghini Urus, quarto compleanno per super-SUV dei record

Quattro candeline sulla torta di compleanno del Super SUV Lamborghini Urus, che nel 2017 veniva presentato a livello mondiale. Terzo modello a fianco delle supersportive Aventador e Huracán, Urus ha inaugurato il nuovo segmento dei Super SUV, tra potenza, prestazioni, dinamica di guida, design e tanto lusso. Il modello Lamborghini ha anche dato l'avvio al più grande periodo di trasformazione dell'Azienda di Sant'Agata Bolognese. Grazie a Urus, vendite, fatturato e redditività hanno infatti raggiunto livelli senza precedenti nella storia del marchio e il fatturato è cresciuto del 40%.



La crescita delle vendite a livello mondiale ha raggiunto il primato delle 8.205 unità consegnate ai clienti nel 2019, con un raddoppio dei volumi rispetto al periodo precedente l'arrivo di Urus. Dal 2018 a fine 2021 sono 16.000 le Urus in totale consegnate a livello mondiale, un dato che decreta il Super SUV di Lamborghini come il modello più venduto in quattro anni nella storia dell'azienda. Sotto il profilo industriale, il progetto Urus ha portato al raddoppio del sito produttivo di Sant'Agata Bolognese, passato da 80 mila a 160 mila mq, per la creazione del nuovo stabilimento e della verniciatura, oltre alla nuova finizione, una nuova palazzini uffici, una pista prova, un nuovo magazzino logistico, un secondo impianto di trigenerazione e un energy hub.

Spinto da un motore V8 biturbo da 4,0 litri che produce 650 CV e 850 Nm di coppia, Urus accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h. Presenta inoltre un'offerta colori che all'inizio della vendita prevedeva 16 colori e che oggi, grazie alla costruzione di un paintshop dedicato e al lavoro del dipartimento Ad Personam di Lamborghini nello sviluppo di nuove possibilità di personalizzazione, può offrire più di 45 colori diversi. Tante, le sfide estreme con le quali Urus si è confrontato: dal lago Baikal in Russia dove ha stabilito il record di velocità sul ghiaccio durante i Days of Speed, con una velocità massima di 298 km/h, fino a raggiungere la strada motorabile più alta del mondo in cima al passo Umling La, nella regione himalayana dell'India nel Jammu e Kashmir, a più di 5.800 metri sul livello del mare, arrivando ancora più in alto del campo base del Monte Everest.