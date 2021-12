Stellantis: video per Giornata delle persone con disabilità

Anche quest'anno Stellantis Italy celebra, con il suo programma Autonomy, la "Giornata Internazionale delle persone con disabilità" in programma oggi.

Sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali, Autonomy promuove con gli hashtag #unamarciainpiù #FCAAutonomy #giornatainternazionaledellepersonecondisabilita, un video realizzato con alcuni influencer con cui abbiamo collaborato nel corso dell'anno e con molti altri che hanno aderito al progetto per far sentire la loro voce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FCA Autonomy (@fca.autonomy)

La clip mostra i volti di Vanni Oddera, Nadia Luricella, Henry's Corner, Andrea Lanfri e Arturo Mariani, ma sono presenti anche influencer come Iacopo Melio e Cris Brave che si sono appassionati al progetto con la volontà di rendersi portavoci di questo messaggio. Nel video viene raccontato come le apparenti difficoltà possono essere trasformate da svantaggio a vantaggio dimostrando di avere #unamarciainpiù. (ANSA).