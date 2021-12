Truffe vendita auto 3 arresti e sequestro beni per 2mln euro

Tre provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti in seguito ad un'inchiesta su una serie di molteplici truffe legate alla compravendita di vetture tramite una concessionaria di Montecchio Maggiore (Vicenza). L'indagine della Guardia di finanza di Bassano del Grappa (Vicenza) è stata avviata dalla procura di Vicenza nel dicembre 2018. L'operazione ha fatto scattare un'ordinanza di misure cautelari a carico di Paolo Stevan (per lui custodia cautelare in carcere), Jhonny Pizzolato (agli arresti domiciliari) e Luigino Campagnolo (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Stevan, non rintracciato nel suo domicilio, si è costituito ai carabinieri di Castelfranco Veneto (Treviso). Nell'ambito dell'operazione è stata data esecuzione, su beni intestati o nella disponibilità dei tre uomini, al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip, per un ammontare complessivo di 2 milioni e 238 mila euro.