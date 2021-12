Mazzanti lab vince premio Angi per l'innovazione

Mazzanti Lab, divisione ricerca e sviluppo di Mazzanti Automobili, è stata premiata come una delle migliori startup innovative nella sezione 'Industria e Robotica' in occasione della quarta edizione del premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori), svoltasi a Roma. In tutto sono state 30 le startup premiate dall'Angi, organizzazione italiana no profit dedicata al mondo dell'innovazione.

"Mazzanti Lab - ha spiegato in una nota Matteo Marino, membro del board, che ha ritirato il premio - sta innovando a grande velocità nel settore automotive e ha realizzato nuove soluzioni tecnologiche di mobilità ecosostenibile quali ad esempio l'ibrido solare, la micro-generazione per ottimizzare la durata delle batterie, l'applicazione di propulsioni a idrogeno, l'utilizzo di combustibili prodotti da economia circolare".

Mazzanti automobili, afferma il fondatore dell'azienda delle supercar di Pontedera, Luca Mazzanti, "negli ultimi anni sta cercando di essere un'azienda innovativa su tutti i fronti, a partire dal prodotto, alle modalità di vendita, al fintech, fino alla ricerca di soluzioni tecnologiche per non impattare negativamente sul pianeta".