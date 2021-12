Auto: è realtà l'Arena del futuro, test ricarica elettriche

Diventa realtà Arena Del Futuro, il circuito costruito da A35 Brebemi, collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, in collaborazione con Stellantis e altri partner internazionali, istituzioni pubbliche e Università, con l'obiettivo di testare sul campo la rivoluzionaria ricarica elettrica a induzione dinamica. Dopo l'individuazione delle migliori tecnologie legate all'elettrificazione stradale e la messa a punto del circuito, inizia oggi la terza fase del progetto che è focalizzata sulla sperimentazione delle tecnologie adottate. È stato infatti inaugurato il circuito della lunghezza di 1.050 metri, situato in un'area privata dell'autostrada A35 in prossimità dell'uscita Chiari Ovest e alimentato con una potenza elettrica di 1 MW. Da oggi Arena del Futuro è quindi pronta per sperimentare sul campo l'innovativa tecnologia impiegata per ricaricare le vetture elettriche in transito sul circuito.

I primi veicoli (Nuova 500 e Bus Iveco E-Way) sono stati equipaggiati per testare il sistema e hanno già macinato diversi chilometri con risultati più che incoraggianti. L'obiettivo è dimostrare che il sistema Dwpt (Dynamic Wireless Power Transfer), protagonista dell'Arena del Futuro, sia una delle principali tecnologie candidate a rispondere in modo immediato e concreto alle necessità di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale nel settore della mobilità.

"Si tratta di una soluzione d'avanguardia per dare una risposta concreta ad entrambi i temi di autonomia e ricarica che preoccupano i clienti. Stiamo accelerando il nostro ruolo nel definire la mobilità del futuro" spiega Anne-Lise Richard, responsabile per Stellantis della e-Mobility Business Unit a livello globale.