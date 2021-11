Svelate le sette finaliste di Car of the Year 2022

In omaggio alla corsa per la sostenibilità nei trasporti, saranno sei le auto elettriche sulle sette finaliste selezionate a contendersi il titolo di Car of the Year 2022.

Il primo segnale tangibile dei tempi che cambiano lo si era avuto già nel 2019 con la vittoria della Jaguar I-Pace, prima auto elettrica ad essere premiata dalla giuria di esperti riunita a Ginevra. Nel frattempo l'offerta di auto EV si è notevolmente allargata in tutte le fasce di prezzo, in parallelo alla crescita della quota di mercato che in Italia, nel 2021, ha raggiunto il 38% tra elettriche e ibride.

Tra le finaliste c'è anche la Peugeot 308, l'unica disponibile con motori termici in aggiunta alle due versioni plug-in a listino. Anche per la berlina media del Leone il futuro elettrico è segnato, visto che la gamma verrà presto allargata con una versione a zero emissioni. La vincitrice verrà annunciata il 28 febbraio 2022 in un evento online.

Le sette finaliste del Car of The Year 2022 sono: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech, Skoda Enyaq iV.