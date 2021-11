Nel Comasco chiude per 4 mesi la statale Regina

Come da calendario ha chiuso la statale 340 Regina, strada che costeggia il lago di Como.

La chiusura, all'altezza di Colonno, sulla sponda occidentale del lago di Como, per consentire i lavori di realizzazione del portale sud della nuova variante Anas da Colonno a Griante. Una chiusura che durerà 120 giorni, sino al mese di marzo prossimo e che rende difficoltosi i collegamenti per i paesi che si trovano a nord del cantiere.

Auto e camion sono infatti costretti a un lungo giro, attraverso la Valle Intelvi oppure passando da Lugano e dalla Svizzera, per raggiungere le località del centro lago. E' stato predisposto un servizio navetta gratuito in battello da Argegno fino a Sala Comacina che verrà utilizzato specialmente dai pendolari.