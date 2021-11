Smog: Fano, divieto circolazione per vecchie auto

ANSA Motori - FANO, 28 NOV - A partire da lunedì 29 novembre a Fano, per contrastare le polveri sottili, entreranno in vigore tre ordinanze per la limitazione del traffico e antismog con l'obiettivo di contenere l'inquinamento dell'aria, come richiesto dalla normativa vigente. Le ordinanze per le limitazioni al traffico di quest'anno sono conseguenti al provvedimento adottato nel 2010 dalla Regione Marche per contrastare l'inquinamento atmosferico per sforamenti di polveri sottili. Nel 2011 a Fano venne costituita la cosiddetta Zona Blu per la quale ogni anno vengono emesse tre ordinanze con scadenza 15 aprile mirate a tre interventi. Attraverso l'installazione della nuova cartellonistica verrà limitato il traffico stradale alle auto diesel 0-1-2-3, immatricolate entro il primo gennaio 2006 e a benzina euro 0-1 immatricolate entro il 1-1-1997. A queste categorie automobilistiche è vietato circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18,30. (ANSA).