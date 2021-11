Scomparso Giancarlo Perini, grande comunicatore del design

È morto Giancarlo Perini, giornalista automotive e vera autorità nel settore del car design. Nato nel 1944 a Limbiate in provincia di Milano, si era laureato in Economia e Commercio e, dopo esperienze in ambiti diversi dai motori, si era avvicinato all'automotive collaborando alla fine degli Anni '60 come Pr con Giorgetto Giugiaro, con la Sirp poi diventata Italdesign.

È di quel periodo l'inizio dei suoi contatti con le aziende e la stampa giapponese. "Con le sue capacità Giancarlo ha avuto un ruolo importante - lo ricorda Giorgetto Giugiaro - nel far conoscere il design e le aziende italiane in quel mercato".

All'inizio degli Anni '70 Perini collabora alla nascita del periodico giapponese Car Styling, fondato assieme ad Akira Fujimoto e che ha rappresentato per generazioni di designer di tutto il mondo il riferimento accademico e informativo.

Proprio Fujimoto ricorda così Giancarlo Perini: "Non sapevamo darci del tu a causa della barriera linguistica ma eravamo in grande sintonia. Lo siamo stati per tutta la vita della sua creatura Car Styling. Una creatura da me adottata con amore e passione e mai trascurata. Sono sicuro che egli ora riposa in pace. Voglio ricordarlo con il suo dolce sorriso e lo stile di un maestro sereno. Un amico di centinaia, migliaia studenti diventati nel tempo professionisti dell'automotive design".

Dalla importante esperienza con Car Styling le attività di Perini si allargano alla stampa italiana (tra cui La Repubblica) ed a quella Usa (prima Gruppo Crain, Automotive News e poi Ward's Auto) con un crescente seguito di pubblico in Giappone tanto che la sua immagine diventa un manga in una serie di cartoon dedicati al mondo delle auto e delle supercar esotiche.

Perini diventa anche uno dei promotori delle Designer's Nights, eventi dedicati al mondo professionale che si svolgono ancora oggi in ogni parte del mondo, in concomitanza con Salone ed altri appuntamenti internazionali. Attraverso le sue attività prima nel mondo cartaceo, e poi nel web, Giancarlo Perini allarga la conoscenza delle attività del design automobilistico a Paesi ancora 'periferici' e vara corsi di insegnamento e di formazione, attraverso cui sono passati molti grandi professionisti del settore.