Finali Ferrari, Gatting 1/a donna a vincere titolo europeo

Michelle Gatting (Scuderia Niki - Iron Lynx) è la campionessa 2021 del Ferrari Challenge Europe. Alla pilotessa danese, scattata dalla prima fila, è stato sufficiente giungere quarta sotto la bandiera a scacchi per aggiudicarsi con una gara d'anticipo il titolo continentale. Gatting è la prima donna a conquistare un titolo con la casa del Cavallino. Gatting ha debuttato nel Challenge la scorsa stagione e nelle sue 17 gare fin qui disputate è salita ben 14 volte sul podio, ottenendo 4 vittorie, 7 pole position e 4 giri veloci. La gara di oggi, interrotta per ben tre volte dall'ingresso della safety car a causa di altrettanti incidenti che fortunatamente non hanno avuto particolari conseguenze per i piloti, ha visto imporsi Luka Nurmi che, partito dalla pole, ha mantenuto la prima posizione fino alla bandiera a scacchi.

Dietro al finlandese si sono piazzati il milanese Niccolò Schirò e il danese Frederik Peulsen. Nell'altra gara riservata alla Coppa Shell, il vincitore è stato lo statunitense Todd Coleman che in partenza è riuscito a bruciare Ernst Kirchmayr e a tagliare il traguardo per primo davanti all'austriaco, leader del campionato europeo. Domani mattina sono fissate le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza di gara 2.

Domenica, infine, si svolgeranno le corse che assegneranno i titoli mondiali di ogni categoria, mentre alle 12 è fissato il momento clou in pista con l'esibizione delle vetture dalla Scuderia Ferrari di Formula 1 e delle 488 Gt vincitrici del campionato del mondo endurance 2021.