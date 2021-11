Milano Monza Motor Show 2022, si svolgerà da 16 a 19 giugno

Si svolgerà dal 16 al 19 giugno l'edizione 2022 del Milano Monza Motor Show (MIMO), il 'Salone' en plein air al quale sono attesi oltre 70 brand tra Case auto, moto e di tutta la filiera della mobilità. Lo ha annunciato Andrea Levy, presidente di MIMO, durante la conferenza organizzata oggi negli HQ Pirelli alla Bicocca degli Arcimboldi a Milano.



Erano presenti Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo & Ceo Pirelli, Angelo Sticchi Damiani presidente ACI, Giuseppe Redaelli presidente SIAS, Beatrice Saottini presidente 1000 Miglia Srl, Geronimo La Russa presidente ACI Milano, Martina Riva assessore allo sport, turismo e politiche giovanili Città di Milano, Dario Allevi sindaco di Monza e Fabrizio Sala assessore per istruzione, università, ricerca, innovazione e semplifcazione Regione Lombardia, oltre in collegamento video a Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Come nel 2020 MIMO sarà organizzato in modalità diffusa sul territorio di Milano e Monza e in grado di coinvolgere anche collezionisti e club internazionali, protagonisti di eventi dinamici organizzati non soltanto in Lombardia, ma in tutta l'Italia. L'esposizione statica di novità e anteprime sarà uguale per tutti i brand, diffusa nelle vie e nelle piazze del centro di Milano e Monza, con pedane semplici ed eleganti poste all'aperto. Come nell'edizione 2021 il pubblico potrà orientarsi grazie alla web app su www.milanomonza.com, che indicherà l'esatta geolocalizzazione di ciascun modello e di ciascuna Casa costruttrice.

Ciascun modello esposto sarà identificato con un codice QR posto sulla pedana, il quale rimanderà a una pagina dedicata sulla web App nella quale si troveranno la scheda tecnica, le foto e i video e tutte le informazioni commerciali quali offerte speciali dedicate al MIMO. Importante novità sarà la possibilità acquistare auto e moto, come già avviene in altri eventi internazionali, evidentemente con l'opportunità di usufruire delle promozioni e degli sconti creati per l'occasione.

Non mancherà nella prossima edizione l'area 'test drive', dove i visitatori potranno testare in viabilità ordinaria i modelli di auto e motocicli di tutte le motorizzazioni e tecnologie, scegliendo i modelli da provare e avendo anche la possibilità di poter contare sul personale scelto dalle Case espositrici.

Monza sarà il cuore pulsante della passione automotive in formato dinamico: supercar, hypercar, auto classiche di pregio e prototipi coloreranno il centro, Villa Reale e l'Autodromo di Monza. Una tre giorni, dal 17 al 19 giugno 2022, che vedrà in calendario l'esposizione e il passaggio di collezionisti e club provenienti da tutta Europa.

Ma anche la Supercar Night Parade, il Gran Premio, la Journalist Parade e altri numerosi eventi, sfilate, convegni, incontri, cene e foto shooting con appassionati internazionali, oltre a un palco allestito in centro e a un programma di intrattenimento in via di definizione.

MIMO 2022 - che dalla scorsa estate è entrato ufficialmente nell'elenco dei Saloni dell'Auto internazionali gestito dall'nternational Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) - sarà completamente gratuito per il pubblico, sia per quanto riguarda la parte statica che per gli eventi dinamici organizzati sul territorio e all'interno dell'Autodromo di Monza, con un orario prolungato dalle 9 alle 23.