DS 7 Crossback Élysée, nuova ammiraglia presidente Macron

Nel garage del presidente francese Emmanuel Macron c'è ora una nuova ammiraglia, che prende il posto della DS 7 Presidential Crossback utilizzata fino a pochi giorni fa e che lo aveva accompagnato sugli Champs Elysées nel 2017, anno della sua nomina. La descrive un video disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=q59qSVhQRl8) Ora Macron viaggerà su una inedita versione 'lunga' dell'ammiraglia DS, denominata proprio per ricordare il nome della residenza presidenziale DS 7 Crossback Élysée. Costruita in esemplare unico, è stata realizzata partendo dalla DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300 di serie e aggiungendo - oltre all'incremento della lunghezza (ora di 4 metri e 79 grazie ad un prolungamento del montante B) e del passo (2 metri e 94) - una completa blindatura della carrozzeria, verniciata in Ink Blue.



Esternamente la nuova ammiraglia presidenziale si distingue per le luci lampeggianti blu/rosse, per le aste portabandiera rimovibili e per il badge RF che compare sul cofano, sulle porte anteriori e sul bagagliaio. Esclusive di questa auto le ruote da 20 pollici e l'antenna a pinna di squalo che permette di gestire lo speciale sistema di telecomunicazioni.

All'interno, grazie alle modifiche dimensionali la DS 7 Crossback Élysée è diventato uno spazio di lavoro, un vero ufficio presidenziale mobile con 54,5 cm di spazio per le gambe di chi siede dietro. Il divanetto posteriore della DS 7 Crossback E-Tense è stato sostituito da due poltrone singole rivestite in pelle Basalt Black.

Un poggiagomiti separa i due sedili mentre l'esclusivo rivestimento del padiglione in Alcantara. L'allestimento per il presidente è completato da un caricabatterie wireless per lo smartphone e da porte USB supplementari. Infine è stato collocato nell'abitacolo un porta documenti centrale aperto.

In questa nuova versione, la DS 7 Crossback Élysée dispone di un propulsore ibrido plug-in E-Tense da 300 Cv con trazione integrale intelligente e cambio automatico. DS Automobiles continua ad essere il marchio del presidente francese.

Fin dalla proclamazione della Quinta Repubblica nel 1958 i sette presidenti che hanno guidato la Francia prima di Macron (Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande) hanno tutti utilizzato modelli DS e SM, oltre alle DS5 e DS 7 Crossback più recenti.