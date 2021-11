Finali mondiali Ferrari al Mugello, girano pure le F1

Tornano dal 16 al 22 novembre sul circuito del Mugello, a Scarperia (Firenze), le 'Finali Mondiali Ferrari', manifestazione che ogni anno a fine stagione riunisce i concorrenti di tutti i campionati monomarca del Cavallino Rampante che si disputano in Europa, Inghilterra, Nord America e nell'area Asia-Pacifico. In via del tutto eccezionale, quest'ultimo raggruppamento inizierà di fatto il proprio campionato proprio qui al Mugello: infatti, a causa della pandemia e per la conseguente impossibilità da parte dei piloti di spostarsi fra i diversi Stati, la Ferrari si è vista costretta a cancellare tutta la stagione 2021. Momento clou dell'evento sarà l'esibizione domenica pomeriggio delle vetture di Formula 1 che daranno vita a una mini-simulazione di Gran premio. Tutti i sei giorni saranno caratterizzati dal grande spettacolo. Infatti, una volta assegnati i titoli continentali del Ferrari Challenge, con le ultime gare stagionali, verrà decretato, in gara singola, il campione del mondo Ferrari 2021.

Già dal martedì, domani, i piloti saranno in pista per effettuare i test, utili soprattutto a chi proviene da altri Paesi, a conoscere il tracciato, poi da giovedì si comincerà con le prime sessioni di prove libere. Le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate alle qualifiche e alle gare del Ferrari Challenge e domenica verrà eletto il campione del mondo. In programma esibizioni e parate delle vetture impegnate nelle competizioni Gt, che quest'anno hanno conquistato il titolo iridato, delle auto storiche di Formula 1 e delle FXX, vetture laboratorio che negli anni hanno montato sempre nuove evoluzioni e innovazioni. Lo scopo di far girare in pista queste vetture è sperimentare novità quasi avveniristiche da riproporre, una volta approvate, sia sulle auto da competizione sia su quelle stradali. Al progetto partecipano gli stessi proprietari di queste vetture che, calandosi nell'abitacolo, si trasformano a tutti gli effetti in 'test-driver' al servizio di tecnici e ingegneri del Cavallino.