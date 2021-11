Peugeot alle ATP Finals di Torino

Un nuovo importante capitolo della storica partnership tra il tennis e Peugeot verrà scritta alle ormai imminenti ATP Finals di Torino. La Casa del Leone partecipa in qualità di gold partner e official car all'importante evento che richiama i migliori otto tennisti al mondo. Tra loro ci sono anche due Ambassador Peugeot: Novak Djokovic è testimonial del mondo LEV (low emission vehicle) Peugeot a livello mondiale e Matteo Berrettini è brand Ambassador in Italia.

Il legame tra il brand francese di Stellantis col mondo della racchetta risale alla metà degli anni '80, quando iniziò a sponsorizzare il prestigioso torneo del Roland Garros. Un legame all'insegna di valori condivisi quali fairplay e rispetto delle regole, sportività e sano spirito di competizione.

La Casa del Leone sarà presente a Torino con un presidio sulla centrale Piazza San Carlo, ove protagonista sarà la Nuova Peugeot 308 Hybrid che verrà affiancata dalla punta di diamante della gamma: la gran turismo 508 Peugeot Sport Engineered, nuovo punto di riferimento in termini di performance e di rispetto dell'ambiente.

Il Leone sarà presente anche al Pala Alpitour, cuore pulsante dell'evento torinese. Accoglierà i propri ospiti nella Lounge Peugeot da cui transiteranno i brand Ambassador e gli amici del Leone nel corso dei giorni. Anche in questa edizione italiana, inoltre, Peugeot mette a disposizione una flotta di veicoli a basse emissioni per garantire il trasporto di sportivi e Vip durante i giorni dell'evento, con il supporto di Leasys, brand del gruppo Stellantis e controllata di FCA Bank. Leasys gestirà il servizio di hospitality in zona Pala Alpitour con drivers & shuttle service attraverso una flotta di Peugeot e-Traveller 100% elettrici.

Inoltre, Leasys, per l'occasione inserirà nella flotta del suo carsharing 30 Peugeot e-208, offrendo ai clienti notevoli vantaggi in fase d'iscrizione al servizio, oltre a tutta un'offerta dedicata alle Nitto ATP Finals.