Lamborghini, in Giappone la festa per i 50 anni di Countach

Festa grande per i 50 anni della Countach al Lamborghini Day Japan 2021. L'evento è quello che si è tenuto il 5 e 6 novembre scorsi al Triangular Square, Shinjuku Sumitomo Building a Tokyo.

Per l'occasione sono state esposte 10 Countach selezionate tramite il Lamborghini Countach Contest Japan per festeggiare il 50° anniversario dello storico e iconico modello del marchio di Sant'Agata Bolognese, mentre oltre 70 Lamborghini, tra cui anche 20 Countach, hanno sfilato per le strade di Tokyo. È stata inoltre presentata per la prima volta in Giappone la Essenza SCV12 dal motore V12 aspirato da 830 CV, il più potente nella storia di Lamborghini.

Il contest Countach si è tenuto online a partire dall'8 ottobre per celebrare il 50° anniversario della nascita del modello. Hanno partecipato 26 modelli di Countach provenienti da tutto il Giappone, tra cui auto certificate dal Polo Storico. Le dieci Countach arrivate in finale grazie al voto online sono state esposte al Lamborghini Day Japan e oltre 500 partecipanti hanno espresso la loro preferenza finale nel corso di sei sessioni durante l'evento. L'auto che ha ottenuto il maggior numero di voti in ogni sessione è stata nominata 'Best of Countach'. Inoltre, una Countach LP400 S del 1978 ha vinto il premio speciale della giuria, composta dai giudici Jun Nishikawa (giornalista automobilistico), Shiro Nakamura (designer automobilistico) e Shiro Horie (caporedattore di Octane Japan).