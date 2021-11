Auto Storiche, nuova proposta per circolazione in centro

Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia e di ACI Storico, Angelo Sticchi Damiani, e il Vice Presidente vicario dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Roberto Pella, hanno lanciato la proposta di consentire l'ingresso nei centri urbani alle auto storiche con almeno quarant'anni di anzianità. Secondo ANCI, Automobile Club d'Italia e ACI Storico, sarebbe importante che le auto storiche con almeno 40 anni di anzianità potessero circolare nei centri urbani, senza necessità di ulteriori riconoscimenti e che si aggiungano alla già presente definizione e disciplina europea in materia di veicoli storici.

Se a questa considerevole soglia di anzianità, così si legge nelle argomentazioni della proposta, si aggiungesse un ulteriore decennio (dal 30° al 40° anno di età del veicolo) per ragioni prudenziali di contenimento della loro numerosità, si arriverebbe a definire una categoria che non necessiterebbe di ulteriori accertamenti per poter circolare nei centri urbani.

Parlando di veicoli ultraquarantennali, si fa riferimento a veicoli di età considerevole che circolano pochissimo e solo per esigenze di manutenzione o di partecipazione ad eventi o iniziative di motorismo storico.

"A che serve e a chi giova - si chiedono i promotori - appesantire queste prestigiose e bellissime signore del mondo automobilistico ed i loro appassionati proprietari, che si sobbarcano l'onere di custodirle e tramandarle come insostituibili testimonianze della nostra storia?". L'ANCI ritiene che basterebbe avvalersi della collaborazione istituzionale e della banca dati dell'ACI per individuare, senza alcun onere o procedura burocratica a carico dei cittadini, i veicoli con anzianità di oltre 40 anni che potrebbero essere ammessi a circolare nei centri urbani. L'ACI potrebbe infatti fornire a costo zero alle Amministrazioni locali ed ai Corpi di Polizia Locale tutti i dati necessari per individuare in modo semplice i veicoli abilitati all'accesso ed alla circolazione.