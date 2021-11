Rubati in Italia ogni giorno 7 mezzi pesanti

Ogni giorno circa 7 mezzi pesanti vengono rubati sulle strade italiane. Solo 4 di questi veicoli su 10 vengono ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre degli altri si perdono le tracce. Le regioni più a rischio sono Puglia, Lombardia, Campania e Lazio. Dal 2011 a oggi il tasso di recupero è crollato di 25 punti, dal 64% al 39%. È il quadro a tinte fosche che emerge dal "Report sui furti di mezzi pesanti 2020" elaborato da LoJack Italia, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal ministero dell'Interno integrandoli con propri report e analisi.

La categoria mezzi pesanti individuata dal ministero include automezzi pesanti, rimorchi, autobus, veicoli speciali, roulotte. Nel 2020 sono stati rubati 2.435 automezzi pesanti, 6,7 al giorno. Il trend evidenzia un calo del 22% rispetto al 2019, che risente evidentemente anche delle fasi di lockdown che hanno ridotto la mobilità su strada e di fatto complicato anche la vita di questo business criminale. A preoccupare è la più che significativa contrazione dei recuperi, che lo scorso anno sono diminuiti del 28%. Dei 2.435 veicoli rubati solo 954 sono stati ritrovati (il 39% del totale), 6 su 10 sono quindi spariti nel nulla.

"La nostra analisi evidenzia", commenta Massimo Braga, direttore generale di LoJack Italia, "come il fenomeno oggi segua tre dinamiche: i furti su commissione, le truffe e le appropriazioni indebite di veicoli in leasing. Molto spesso poi l'obiettivo delle organizzazioni criminali, più che il furto del mezzo stesso, è la sottrazione del carico trasportato, di rilevante valore economico e facilmente ricollocabile sul mercato. Per questo motivo, ancor più che nel business delle auto rubate, è necessario che le fasi di rilevamento e recupero del bene si compiano con estrema rapidità, prima che della refurtiva si perdano le tracce".

Il rilevamento e il recupero in tempi rapidi del mezzo rubato si confermano l'unico argine contro questa piaga. Grazie alla tecnologia in radiofrequenza (difficilmente schermabile e rintracciabile a bordo del veicolo) e al supporto del team di specialisti Law Enforcement, LoJack facilita l'operato delle Forze dell'Ordine nel rapido recupero dei mezzi pesanti rubati e della preziosa merce contenuta al loro interno.

A questo servizio LoJack è oggi in grado di abbinare anche soluzioni telematiche che rendono ancora più dura la vita ai ladri e semplificano la gestione del mezzo da parte del driver che può così scegliere di essere avvisato con un alert quando il veicolo, senza il proprietario a bordo, supera una determinata area di protezione oppure entra in una zona a rischio o ancora nel caso in cui la propria preziosa attrezzatura o le merci trasportate non risultino più a bordo.