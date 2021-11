Opel Astra, da 30 anni simbolo per la casa tedesca

Nove fabbriche di produzione differenti e un nome che segna la storia di Opel da trent'anni, Astra, la cui storia ebbe origine nel 1991. Un nome, quello della 'media' tedesca, che da tre decenni è diventato familiare per gli automobilisti di tutta Europa, che con la sua prima generazione debuttò ufficialmente al Salone di Francoforte. Il fatto che quella vettura fosse identificata come Astra-F porta automaticamente pensare che quel modello fosse la naturale prosecuzione di un altro. E così, in effetti, era. Nei tre decenni precedenti la casa automobilistica tedesca aveva prodotto cinque serie della Opel Kadett, contraddistinte dalle prime cinque lettere dell’alfabeto per realizzare le quali aveva realizzato a Bochum, in Germania, uno stabilimento dedicato.

Di qui lo slogan 'A new factory, a new car' (una nuova fabbrica, una nuova automobile) che nell'Estate del 1962 accompagnò il ritorno della Kadett sul mercato, dopo le precedenti Kadett K36 e K38. Perché poi abbandonare un nome come Kadett legato alla produzione di oltre 4 milioni di autovetture? E soprattutto perché scegliere proprio il nome Astra? La risposta è legata alla Gran Bretagna dove la locale consorella Vauxhall produceva una sua versione della vettura tedesca: la Viva su base Kadett-A/B, la Chevette su base Kadett-C e la Astra sulla base delle Kadett-D/E. Di qui l’idea all’inizio degli Anni Novanta di unificare su scala europea il nome del modello medio della gamma, un nome che terminava con la lettera 'A', cosa che per molti anni sarebbe stata consuetudine delle automobili Opel.

La prima generazione di Astra fu concepita come era una vera automobile 'europea'. La sua introduzione coincideva con i più importanti passi della Comunità Europea verso l'apertura del mercato unico del 1992. Progettata e sviluppata presso il Centro di Sviluppo Tecnico di Rüsselsheim, in Germania, per offrire standard di guida fino a quel momento disponibili solo su autovetture appartenenti al segmento di mercato superiore, la prima generazione di Opel Astra fu subito prodotta contemporaneamente in cinque Paesi europei: in Belgio ad Anversa, in Germania a Bochum, in Portogallo ad Azambuja, in Spagna a Saragozza e nel Regno Unito ad Ellesmere Port. Quando, alla fine del 1992, entrarono in funzione anche le nuove fabbriche di Eisenach, nel lander tedesco della Turingia, e di Szentgotthard, in Ungheria, Opel poté contare su 9 basi produttive per l'Astra per una potenzialità produttiva di circa 800 mila unità all'anno.