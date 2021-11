False immatricolazioni di moto d'epoca, sette indagati

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - False immatricolazioni di moto d'epoca scoperte a Frosinone. Al termine di un'attività investigativa della polizia stradale coordinata dalla Procura di Frosinone è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 7 persone, indagate dei reati di falso in atto pubblico e certificazioni amministrative.

Le indagini sono iniziate dopo una comunicazione della Motorizzazione di Frosinone diretta alla Polizia Stradale, con la quale venivano segnalate alcune immatricolazioni sospette di ciclomotori d'epoca. E' stato così scoperto un sistema per consentire l'immatricolazione di ciclomotori d'epoca senza di certificato di conformità, evitando le complesse procedure di collaudo da parte dei tecnici della motorizzazione, finalizzate all'accertamento dei requisiti previsti per la sicurezza stradale. Per farlo avrebbero creato falsi certificati della casa costruttrice che riportavano i dati della moto che si voleva immatricolare. I falsi documenti venivano appositamente trattati con procedimenti chimici e resi del tutto simili a documenti d'epoca invecchiati dal tempo. Nella maggior parte dei casi si trattava di ciclomotori i cui documenti originali erano stati smarriti a causa del tempo trascorso oppure perché acquistati durante fiere o raduni di appassionati di mezzi d'epoca. (ANSA).