Ancora lievi arrotondamenti al rialzo per i prezzi dei carburanti. Secondo i dati settimanali pubblicati sul sito del Mite, il prezzo della benzina in modalità self service ha raggiunto 1,751 euro al litro (da 1,749 della scorsa settimana), mentre quello del gasolio è a 1,614 euro a litro (1,613 euro nella scorsa rilevazione). In base al monitoraggio, il Gpl è infine a 0,832 euro a litro (da 0,830 euro).