Aspi: call center viabilità di Autostrade cambia numero

È attivo da oggi il nuovo numero del Call Center Viabilità di Autostrade per l'Italia, 803.111, totalmente gratuito, senza alcun addebito allo scatto alla risposta, che garantirà 180 linee telefoniche. Il Call Center Viabilità - informa un comunicato - è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con un risponditore automatico che "on demand" fornisce informazioni sul traffico "real time" per garantire un servizio sempre puntuale agli utenti in viaggio lungo i 3000km di rete in gestione. Resta invariato il supporto da parte di una squadra qualificata di operatori a disposizione, ogni giorno dell'anno, dalle 06:00 alle 22:00, per fornire un'assistenza completa sulla viabilità con informazioni sulla situazione del traffico, sul costo del pedaggio, su eventuali itinerari e percorsi alternativi e su tutti i servizi offerti sulla Rete di Autostrade per l'Italia. Per assicurare la continuità del servizio a tutti gli utenti, il vecchio numero 840042121 resterà attivo nei prossimi mesi attraverso un messaggio di cortesia che reindirizzerà automaticamente gli utenti verso la nuova utenza.

L'ottimizzazione del servizio telefonico rientra in un più ampio potenziamento dell'informazione all'utenza avviato da ASPI per supportare gli utenti nella pianificazione del viaggio. Il call center gratuito si aggiunge, infatti, alla revisione del sito web aziendale (www.autostrade.it) che da ottobre propone direttamente in Home Page l'aggregazione di tutti i servizi e le funzionalità utili alla programmazione del viaggio in autostrada. Sul nuovo portale web, rivisto anche nell'impostazione grafica, è pubblicata anche una nuova sezione dedicata ai maggiori cantieri di ammodernamento in corso sulla rete dove, tratta per tratta, sono anche disponibili mappe grafiche dei percorsi alternativi alle tratte interessate dai lavori.