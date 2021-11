Polizia ritrova Porsche d'epoca rubata a Milano

Era già stata applicata una targa contraffatta, pronta per essere inviata lontano, a una Porsche d'epoca rubata a Milano e ritrovata dalla Polizia dentro il box di un ricettatore, alle porte del capoluogo lombardo La vettura, una Porsche 911 dal valore commerciale di oltre 50.000 euro, era stata rubata a un imprenditore milanese in via Pontaccio, in zona Brera, lo scorso settembre. L'episodio, secondo quanto spiegato in Questura, rientra tra i furti che colpiscono il centro città e che vedono poi le auto, dopo un abile restyling, reimmesse nei mercati dell'est Europa e del nord Africa dove si perde ogni loro traccia. Al momento non è stato possibile risalire ai ladri, ma le indagini, in capo al Commissariato Centro, proseguono.