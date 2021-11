Alle Lamborghini crescono i baffi in occasione di Movember

Ha suscitato stupore e curiosità vedere crescere i baffi sui cofani delle Lamborghini. Ma ieri in occasione delle Bull Run, il consueto raduno dei clienti della Casa del Toro, circa 1500 Lamborghini hanno sfilato per tutte le strade del mondo da New York a Sydney, da Dubai a Bangkok, da Roma a Londra, con degli sticker a forma di baffi per sensibilizzare l'opinione pubblica a favore di Movember, l'organizzazione mondiale per la ricerca scientifica e la prevenzione nel campo delle malattie maschili.

Clienti Lamborghini da tutto il mondo, chiamati a prendere parte alle Bull Run organizzate dai 92 concessionari, ieri sono stati protagonisti della campagna per diffondere il messaggio di Movember. In contemporanea è stata aperta dalla fondazione una raccolta fondi su una piattaforma dedicata (https://bit.ly/3AL7aNO), dove poter effettuare donazioni. "Siamo molto orgogliosi - ha affermato Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Lamborghini - di poter supportare Movember che è nata in Australia un po' di tempo fa.

In occasione delle Bull Run in moltissime città vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica per la prevenzione e la ricerca scientifica raccogliendo fondi da destinare a questa organizzazione. Attraverso questa partnership - ha aggiunto Winkelmann - Lamborghini vuole contribuire attivamente a sensibilizzare la propria comunità di fan e clienti sul tema fondamentale della salute e supportare la ricerca. Tutto questo si aggiunge alle molteplici iniziative che da anni portiamo avanti internamente in favore del benessere psico-fisico delle nostre persone: dai programmi di screening e prevenzione oncologica a progetti volti a sostenere i valori di diversity&inclusion, fino alle numerose iniziative sociali che fanno di Lamborghini una realtà industriale dalla condotta eticamente responsabile".

In particolare, con l'attenta organizzazione di Lamborghini Roma, sono state più di 30 le vetture che hanno sfilato lungo le strade della Capitale fino a giungere al castello di Santa Severa e al lago di Bracciano.

Movember, termine nato dall'unione di "Moustache" (parola inglese per 'baffi') e "November", è nato in Australia nel 2003 dall'idea di due amici, che hanno deciso di utilizzare proprio il baffo come simbolo. Oltre ad affrontare temi chiave per la salute maschile, Movember incoraggia gli uomini a condurre una vita sana a 360 gradi e soprattutto a non isolarsi, parlando più apertamente della propria salute e dei momenti cruciali della propria esistenza.