Mumbai, apre il drive-in più grande del mondo

Il più grande operatore di multiplex in India, PVR, ha aperto a Mumbai il cinema drive-in all'aperto più grande del mondo. L'operazione nasce dalla necessità, in epoca Covid, di riportare le persone nelle sale nonostante la pandemia. Nel Paese esiste un "enorme arretrato" di film per un valore stimato di 50 miliardi di rupie (668 milioni di dollari) in costi di produzione.

In programma c'è il film d'azione "Sooryavanshi", che dà il via a una serie di uscite fino alle festività natalizie. E' il primo film di Bollywood ad essere distribuito sul grande schermo in 18 mesi.

I cinema sono chiusi dal marzo 2020, quando la pandemia ha colpito per la prima volta l'India, per poi riaprire brevemente quindi chiudere di nuovo dopo la massiccia ondata di virus ad aprile. Secondo la società di contabilità EY, i guadagni dei media e dell'intrattenimento in India sono scesi di un quarto a 18,7 miliardi di dollari l'anno scorso e la maggior parte delle catene di multiplex ha subito gravi perdite. Ma l'industria prevede un rimbalzo con i cinema ora di nuovo in attività in tutto il paese, più recentemente nella capitale di Bollywood, Mumbai.