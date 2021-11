Viabilità, chiuso lo svincolo Aranova su via Aurelia

Da oggi lo svincolo di Aranova, lungo la strada statale 1 Aurelia, è interdetto al traffico per consentire il regolare avanzamento per i lavori Anas di potenziamento dello svincolo d'ingresso alla località del nord di Fiumicino. Il traffico proveniente dalla SS1 Aurelia in direzione Civitavecchia con destinazione Aranova può utilizzare lo svincolo "Fregene" al km 21,300 circa, con ingresso in complanare Via Arturo Pompeati Luchini, in direzione Aranova.

"Con la chiusura, questa mattina, del vecchio svincolo dell'Aurelia che porta ad Aranova, i lavori per il nuovo svincolo prendono forma", dichiara il capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Fiumicino, Stefano Calcaterra. "Sebbene questa chiusura comporti qualche disagio - aggiunge - è un passaggio importantissimo e sono sicuro che le cittadine e i cittadini di Aranova affronteranno qualche piccola difficoltà con pazienza, certi che si tratta di passaggi necessari per un'opera fondamentale". "Tra qualche settimana, questo quadrante sarà più sicuro e l'ingresso e l'uscita da Aranova non saranno più una roulette russa per gli automobilisti", conclude.