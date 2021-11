Renault Classic festeggia 60mo compleanno della R4 a Lione

Tappa d'obbligo per gli appassionati della Renault 4L alla 42ma edizione del Salone Epoqu'Auto 2021 che si è aperto a Lione. Per festeggiare il sessantesimo compleanno di questo iconico modello lo stand della Losanga ospiterà i club del marchio, che quest'anno esporranno ben 18 esemplari della 4L fornendo una concreta e unica retrospettiva della sua lunga storia.

Diviso in sei temi - Da ieri a oggi, Electrified, Bol air, Raid, Fleets e Competition - lo spazio di Renault Classic Epoqu'Auto 2021 ospiterà infatti una Renault 4 R3 del 1962; una R4 Parisienne del 1964, una R4 Sixties del 1985; una R4 Clan Ciao ciao dal 1992; una R4 Retrofit Jogging realizzata quest'anno; una R4 E-plein Air dal 2019; una R4 Plein-Air del 1969; una R4 Torpedo Sinpar del 1971; una R4 che nel 965 ha relizzato la spedizione Terra del Fuoco Alaska; una 4L del Trofeo Renault del 1979 e una R4 Safari Africa orientale del 1962.

Ci saranno anche una R4 Pompiers del 1991; una R4 Gendarmeria del 1991; una R4 F4 del servizio postale del 1988; una R4 F4 Darty del 1986; una R4 F4 Renault Service del 1970; una R4 Saline4fun prodotta nel 2011 su base di un esemplare del 1983 e infine una R4 Rallye Parigi - Dakar del 1980. Il Salone Epoqu'Auto si svolge da venerdì 5 a domenica 7 novembre 2021 al Parc des Expositions di Lione.