FastTrackAI, da DAT gestione automatizzata dei sinistri auto

DAT, azienda tedesca leader nei servizi per l'industria automotive presente in 23 paesi e proprietaria della principale base dati per il settore automotive, ha integrato le tecnologie avanzate di Computer Vision di Prometeia creando FastTrackAI, un software in grado di creare una perizia o un preventivo in tempo reale di un veicolo danneggiato in un sinistro.

FastTrackAI è dedicato a compagnie di assicurazioni, driver, periti e carrozzerie che quantifica il danno in tutti i suoi aspetti basandosi sulle foto del veicolo. La tecnologia di Artificial Intelligence analizza la documentazione fotografica e si integra con le banche dati DAT di ogni paese di riferimento che contengono, per ogni veicolo del parco circolante, le metodologie riparative, i listini prezzi e i tempari di ogni parte di ricambio.

Il funzionamento del è semplicissimo: l'utente carica le immagini del danno direttamente da smartphone e il software in automatico analizza la documentazione, identifica le componenti danneggiate, la tipologia del danno e il livello di severità, restituendo una valutazione puntuale dei danni con il dettaglio completo delle riparazioni necessarie, ricambio per ricambio.

La banca dati DAT contiene 52.000 modelli di veicolo e 114 milioni di ricambi e consente la selezione certificata del veicolo tramite VIN, permettendo di risalire alle specifiche configurazioni e optional scelti dal driver nonché alle logiche costruttive dei singoli veicoli. Queste informazioni sono fondamentali non solo per stilare un corretto preventivo, ma anche per gli elaborati tecnici peritali e l'attività di audit, gestiti con listini prezzi e tempari certificati in base alle logiche riparative del Paese in cui l'auto viene riparata.

Il risultato è che FastTrackAI crea una perizia o stima del danno oggettiva, completa e trasparente, commisurata ad ogni paese di riferimento.