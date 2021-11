Viabilità: ultimi lavori, chiude 2 settimane ponte di Trino

Chiuso per due settimane, fino al 16 novembre, il ponte stradale sul Po tra Trino e Camino, sull'arteria che collega le province di Vercelli e Alessandria.

Sull'infrastruttura sono in dirittura d'arrivo importanti lavori di riqualificazione, pulizia delle arcate e allargamento della carreggiata, con la creazione di piste ciclabili e pedonali.

Costo del cantiere, finanziato dalla Provincia di Vercelli, circa 2 milioni di euro. Per permettere la conclusione dell'opera, l'ente di via San Cristoforo ha deciso di bloccare il transito a tutti i mezzi. La viabilità alternativa verso l'Alessandrino è garantita tramite la strada provinciale 455 di Pontestura e la provinciale 31bis che prosegue verso Casale Monferrato. Gli ultimi interventi riguardano lo smontaggio del ponteggio sospeso sul fiume, l'installazione dei guardrail, le asfaltature e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Quello avviato nel dicembre scorso è tra i più importanti cantieri degli ultimi anni sul ponte tra Trino e Camino, costruito tra il 1945 ed il 1949, che richiedeva importanti opere di ristrutturazione.