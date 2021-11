Aston Martin, i primi vent'anni della V12 Vanquish

Vent'anni di storia per a Aston Martin V12 Vanquish, a suo tempo l'auto più avanzata che la casa automobilistica britannica avesse mai costruito. La V12 Vanquish originale è stata svelata al mondo in occasione del Salone di Ginevra del 2001, dove arrivò forte di una concezione innovativa, un motore V12 da 6,0 litri e 460 CV, oltre ad un cambio ispirato alla F1. Prima di fare il suo debutto ufficiale, la vettura aveva però iniziato la sua vita come concept car e con il nome di 'Project Vantage' negli anni '90.



"L'originale V12 Vanquish - hanno fatto sapere da Aston Martin - ha rappresentato uno sviluppo importante e tempestivo per il nostro marchio. Era ed è una grande super GT con tutto il carattere, lo stile e la potenza che ci si aspetta giustamente da una Aston Martin. A 20 anni da quel debutto, la V12 Vanquish rimane una parte importante del patrimonio del marchio". Con il passare degli anni, la V12 Vanquish fu seguita dalla V12 Vanquish S, una versione ancora più performante della vettura che era il veicolo di produzione più veloce della Aston. La produzione della V12 Vanquish è poi proseguita fino al 2018.

"Qui a Newport - ha commentato Paul Spires, presidente di Aston Martin Works - celebriamo giustamente l'eredità di questo grande marchio britannico di auto sportive, con particolare enfasi su icone come la DB5, che erano quasi tutte costruite in questo angolo apparentemente sonnolento del Buckinghamshire.

Tuttavia, anche essere in grado di rivendicare un classico moderno come l'originale V12 Vanquish, è un grande onore per noi e sono sicuro che col tempo la gente verrà a vedere queste auto con la stessa riverenza che è offerta alle prime auto DB".