Auto: Nascar Whelen, doppietta per Jacques Villeneuve a Vallelunga

La brillante stagione del team al suo debutto quest'anno nella serie europea delle gare riservate alle stock cars, si conclude con due vittorie nell'appuntamento di casa all'autodromo di Vallelunga. Dopo l'avvincente affermazione di sabato il campione di F.1 Jacques Villeneuve, nella gara finale di ENPRO, ha regalato il secondo successo al team Academy Motosport/Alex Caffi Motopsort. Il pilota canadese partito dalla prima posizione nella tipica partenza in accelerazione, ha perso la posizione per un improvviso calo al motore, rimanendo però sempre vicino al rivale Loris Hezemans #7 e difendendosi brillantemente dagli attacchi delle vetture che lo seguivano. A metà gara l'esperto driver ha effettuato un incredibile sorpasso frutto di una tecnica e di esperienza proprie solo di un grande campione. Tornato in testa alla gara ha gestito la posizione e fatto il vuoto alle sue spalle fino a conquistare per la seconda volta il podio di Vallelunga, con quasi 4" di vantaggio sui diretti concorrenti. -"Questa pista mi piace tantissimo sapevo che la macchina sarebbe andata forte - ha dichiarato Villeneuve sul podio - In partenza il motore è calato un po' non so bene cosa sia successo ma poi la macchina è tornata a volare come ieri, dovevo solo rimanere concentrato. Il sorpasso ci voleva perché la macchina in testa mi stava rallentando un po' e avevo forti pressione da dietro. Era fondamentale difendermi e quindi importante passare." Emozionato Federico Monti ha seguito il team sul podio ed ha dichiarato: -"E' un momento fantastico non riesco a contenere l'emozione pensando che il nostro è un giovane team che ha tanto da imparare, ma che con entusiasmo ed impegno ha permesso a Jaques di conquistare una doppia vittoria proprio in Italia, su una pista che a lui piace molto. Una bella gratificazione che ci porta a pensare al futuro con impegno e convinzione. A breve vi saranno delle belle novità"