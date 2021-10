Mini Gps moto rubata porta Cc a garage,denuncia ricettazione

I carabinieri di Figline Valdarno (Firenze) hanno scoperto e denunciato per ricettazione un 32enne perché nascondeva in un garage in affitto ben 10 motori marca Honda, di probabile provenienza illecita, nonché pneumatici, selle, manubri ed altri componenti meccanici sempre di marca Honda dei quali non avrebbe saputo giustificare il possesso in maniera convincente.

L'indagine ha avuto origine, dopo l'ultimo furto di uno scooter Honda Sh, avvenuto tra il 28 ed il 29 ottobre a Firenze: seguendo infatti il percorso tracciato da un mini Gps presente sul mezzo, i militari sono arrivati al garage.

All'interno è stato trovato un deposito di motocicli già sezionati con cura e pronti alla vendita.

I beni, di notevole valore, una volta individuati i proprietari, saranno restituiti.