AsConAuto, per futuro decarbonizzato non c'è solo elettrico

Durante la nuova tappa di #FORUMAutoMotive, presente e futuro della mobilità paragonano - di persona e in collegamento a distanza - i pareri dei massimi esperti del comparto e dei rappresentanti di Governo durante le 2 giornate di lavori.

Il confronto appare irrinunciabile di fronte alla decarbonizzazione dichiarata lo scorso 14 luglio dalla Ue. La Commissione, infatti, intende bloccare le vendite di vetture benzina e diesel a partire dal 2035, con l’affermazione delle alimentazioni a batteria e quelle tradizionali condannate a scomparire rapidamente, senza preoccuparsi dei carburanti "low carbon" e della ricerca in questa direzione. La strada è intrapresa ormai verso una elettrificazione totale per il Continente. Ma il rischio è nella mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e infrastrutture.

A Milano una Tavola rotonda, moderata dal promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, raccoglie le testimonianze dei dealer a contatto diretto con gli automobilisti italiani. Tra i partecipanti Roberto Scarabel, vicepresidente vicario AsConAuto, osserva: “Il processo irreversibile verso l’elettrico, in funzione delle decisioni normative assunte nella Ue, ci prospetta cambiamenti epocali e scelte difficili da affrontare come concessionari e da imprenditori: nel futuro saremo agenti o resteremo concessionari? Questioni aperte alle quali ognuno di noi dovrà trovare risposte adatte. È certo che dovremo vendere mobilità diverse da quelle attuali. Resta poi la necessità di spiegare con chiarezza a un automobilista, spesso disorientato, come orientare al meglio le proprie scelte. Per l’elettrico i limiti maggiori sono rappresentati dai prezzi e dall’ autonomia, ma quest’ultima è in crescita e gli incentivi aiutano, però le infrastrutture latitano sempre. Bisogna mettere i clienti in condizioni di viaggiare, soprattutto in autostrada. Da tempo ormai vendiamo in modo diverso e offriamo servizi diversificati e in questa fase possiamo fare leva sul patrimonio di fiducia che ci siamo guadagnati sul campo”.

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, commenta con soddisfazione il discorso del Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il suo dialogo con il comparto: “Fa piacere ascoltare un Ministro che, con un bel passo in avanti rispetto alla demagogia del passato, guarda con attenzione e competenza al confronto con la nostra filiera. La salvaguardia dell'ambiente non può prescindere dal considerare anche il patrimonio tecnologico e di lavoratori. Costruire la mobilità per un futuro decarbonizzato significa riflettere anche sui bisogni essenziali e pianificare soluzioni che, lasciando da parte deboli ideologie e condizionamenti, consentano di evitare "accelerazioni" ingiustificate da parte della politica. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare metodo di lavoro, riconquistando un nostro ruolo. Se si vogliono davvero ottenere risultati bisogna ottimizzare gli sforzi, guardando a dati che parlano e vanno ascoltati: dei 37 Milioni di parco circolante, 22 Milioni (quasi il 70%) sono con motorizzazioni sotto Euro 5. Ed è qui che occorre intervenire. Per questo non vediamo la soluzione nei numeri che potrà avere l'elettrico. Come invece la potranno rappresentare i carburanti sintetici, con basse emissioni inquinanti e l’idrogeno. Occorre corresponsabilizzare anche l’automobilista, con una offerta ampia e diversificata che gli consenta scelte davvero ecologiche e a tutela della salute”.