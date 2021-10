A24: rampe Ovest Svincolo Tornimparte chiusura fino a 29/11

(ANSA) - L'AQUILA, 30 OTT - Nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico del Viadotto Sant'Onofrio sull'autostrada A24, Strada dei Parchi spa fa sapere che la chiusura al traffico delle due rampe dello svincolo di Tornimparte, limitatamente alla carreggiata ovest, da L'Aquila verso Tornimparte e da Tornimparte verso Roma, si protrarrà fino al 29 novembre 2021.

Di conseguenza, nel periodo sopra indicato, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma si consiglia di utilizzare lo Svincolo di L'Aquila Ovest, mentre a quanti provengano da Teramo e siano diretti verso Tornimparte si consiglia di uscire allo Svincolo di L'Aquila Ovest, proseguendo sulla viabilità ordinaria (SS17 e SP1 Amiternina); parimenti per i veicoli provenienti da L'Aquila Ovest e diretti a Tornimparte si consiglia di non entrare in A24, ma di percorrere la viabilità ordinaria medesima (SS17 e SP1 Amiternina).

La chiusura permetterà di completare i lavori di adeguamento sismico del Viadotto Sant'Onofrio. Lavori di messa in sicurezza urgente che vengono eseguiti senza mai interrompere il traffico veicolare, e che stanno trasformando, una carreggiata alla volta, la tratta fra Tornimparte e L'Aquila Ovest nella prima tratta autostradale in Italia adeguata alla nuova normativa antisismica del 2018. (ANSA).