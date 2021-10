Sicurezza stradale, a Forlì un progetto per i giovani

Il Comune di Forlì riceverà un contributo di 249 mila euro dalla presidenza del Consiglio dei ministri per un progetto risultato all'11/o posto su 31 accettati in merito a un bando su "progetti di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell'incidentalità stradale alcol e droga collegata". Il progetto, chiamato 'Forlì previene' e della durata di un anno, si rivolgerà ai residenti compresi nella fascia 14-35 anni, pari a circa 24.500 soggetti.

Lo scopo è quello di aumentare la conoscenza del fenomeno e gli effetti di queste sostanze sui conducenti di autoveicoli. Le iniziative coinvolgeranno il mondo scolastico, le autoscuole, i locali solitamente frequentati dai giovani, i social, la televisione locale e la strada, dove sarà incrementata l'attività di controllo della polizia locale. Particolarmente innovativo l'utilizzo nelle scuole guida di particolari occhiali in grado di alterare, riducendoli, l'equilibro e il campo visivo, permettendo ai giovani conducenti al volante, in ampi spazi sicuri e non aperti al traffico, di vivere direttamente quanto provocato dall'assunzione di 4-6 bicchieri di sostanze alcoliche. Comunicato dalla polizia locale di Forlì, che conta su 107 agenti, di avere rilevato, nel 2021, 638 incidenti, con 424 feriti e 7 decessi. In 46 sinistri i conducenti erano sotto l'effetto dell'alcol e in 12 di sostanze stupefacenti.