Con Antara 15 anni fa Opel entrava nel mondo dei SUV

Quindici anni fa Opel si affacciava per la prima volta al mondo dei SUV. Dopo avere esplorato il mercato dei veicoli fuoristrada 'duri e puri' con modelli come Opel Frontera e Monterey, nell'autunno del 2006 Opel si approcciò al segmento dei SUV con Antara, che allora abbinava un'immagine dinamica ed elegante alla trazione integrale di serie e ad alti contenuti tecnologici. In particolare, Opel Antara puntava su un comportamento su strada analogo a quello di un'autovettura, su una grande abitabilità abbinata a contenute dimensioni esterne, su innovative soluzioni per il trasporto come il sistema Flex-Fix, su una grande funzionalità e sulla posizione di guida rialzata. Il risultato era un 4x4 adatto all'utilizzo quotidiano e al tempo libero, proprio come nella concezione contemporanea di un SUV.



Pensata per essere dinamica come una station wagon sportiva ma anche robusta come un classico fuoristrada, la parte inferiore della carrozzeria di Antara evidenziava tutta la robustezza del nuovo SUV, mentre le linee slanciate e le superfici tese gli conferivano eleganza e sportività senza occupare più spazio a terra di una berlina di classe media. I dettagli la dicevano lunga sulle intenzioni del costruttore, come il tipico rialzo sul cofano motore e la mascherina attraversata da una larga barra cromata, sulla quale spiccava il grande marchio Opel, il tutto per rimarcare la qualità e l'identità di marca della vettura. Le prese d'aria laterali, che comprendevano gli indicatori di direzione, alleggerivano l'estetica del frontale.

La gamma delle motorizzazioni prevedeva tre differenti propulsori, tutti a 4 valvole per cilindro e tutti montati trasversalmente all'interno del vano motore. Il propulsore d'ingresso era un 4 cilindri in linea di 2400 cc che sviluppava 140 CV, mentre al vertice c'era un V6 benzina di 3200 cc che sviluppava 227 CV. Fra i due si inseriva il 2000 turbodiesel common-rail da 150 CV, successivamente disponibile anche in una versione da 127 CV, destinato a raccogliere i maggiori consensi del pubblico italiano. La trazione integrale intelligente univa i vantaggi della trazione anteriore a quelli delle quattro ruote motrici permanenti. Antara disponeva infatti di un differenziale elettroidraulico a gestione elettronica che in tutte le situazioni garantiva una ripartizione ottimale della coppia motrice tra asse anteriore e posteriore.