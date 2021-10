Maserati partner del G20 Rome Summit

Dal 29 ottobre al 31 ottobre Maserati è partner del G20 Rome Summit, fornendo una flotta di 40 vetture dedicate ai trasferimenti dei Capi di Stato e di Governo durante l'importante appuntamento diplomatico. "La partnership con il G20 Rome Summit - si legge in un comunicato - sottolinea ancora una volta la vocazione di Maserati ad essere ambasciatore dei valori dell'italianità nel mondo".

In particolare l'ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli e il SUV Levante, saranno utilizzate dai partecipanti al G20 durante i loro spostamenti a Roma. Le riunioni di lavoro si svolgono al Roma Convention Center - La Nuvola di Fuksas, nel quartiere EUR. Proprio presso questa sede sarà esposta anche una Maserati MC20, per sottolineare la vocazione alla performance, unica nel suo genere, della Casa del Tridente.

"La Maserati Family - ha dichiarato Davide Grasso, CEO di Maserati - è onorata di essere partner di evento di tale importanza internazionale nel segno dell'innovazione, della passione e dello stile unico. Maserati ha in sé le caratteristiche intrinseche del "Made in Italy", del quale vogliamo essere portavoce. Siamo un Marchio globale aperto al mondo e che guarda al futuro guidato dalla continua volontà di rinnovarsi".